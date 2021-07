Andrej Mangold: Fiese Vorwürfe - Hat er alles genau geplant?

Fans gehen auf Andrej los

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show häufen sich bereits die empörten Kommentare von Fans, die Andrejs Anblick kaum ertragen können:

"Andrejs einzige Sorge? 'Oh Gott, wie werde ich wieder im TV dargestellt!? Ich bin doch nur hier, um mein gutes Image wieder aufzubauen!'"

"Andrej macht sich ständig Gedanken, wie er rüberkommt, was sie zeigen, was sie nicht zeigen und überlegt richtig, was er sagt."

"Dadurch kommt er auch unecht rüber. Da kann er sich noch so anstrengen."

Plant Andrej etwa ganz genau, was er sagt und wie er sich gibt, damit seine Fans ihn wieder mögen? So oder so: Funktioniert hat es bisher leider nicht...