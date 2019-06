Andrej Mangold: Große Sorge um Freundin Jenny Lange!

Reddit this

Sie tanzt, rennt, schwimmt und steht nur selten still. Andrej Mangolds Freundin Jenny Lange ist ein richtiger Fitness-Fan! Doch plötzlich machte ihr die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung.

Auf hält „Bachelor“-Siegerin Jenny Lange ihre Fans mit sportlichen Tanz-Videos von sich in Atem. Die 25-Jährige achtet darauf, sich viel zu bewegen und gesund zu ernähren. Nun jagte sie ihren Followern aber einen gehörigen Krankheitsschock ein!

Unregelmäßiger Herzschlag

In ihrer Instagram-Story war die Freundin von mit Langzeit-EKG zu sehen. Im Gespräch mit „Bild“ verriet die Zumba-Tänzerin, dass ihr Herz ihr Sorgen bereitete. „Mir ist in den letzten drei Wochen häufiger aufgefallen, dass mein Herz unregelmäßig schlägt und manchmal kurze Aussetzer hat. Hauptsächlich bei sportlichen Aktivitäten“, so Jenny.

Obwohl das endgültige Ergebnis noch nicht da ist, konnte ihre Ärztin bereits verraten, dass es nichts Ernstes sei. In Zukunft solle das Energiebündel nur darauf achten, ausreichen Kalium zu sich zu nehmen. Von den unregelmäßigen Herzschlägen will Jenny sich nicht beirren lassen: „Ich bin da positiver Dinge und denke nicht, dass mich dies in Zukunft großartig einschränken wird.“