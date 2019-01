Andrej Mangold: Hat der neue Bachelor längst eine Freundin?

Reddit this

Reichlich Muskelmasse, verteilt auf über 1,90 Meter, dazu ein strahlendes Zahnpasta-Lächeln – dürfen wir vorstellen? (31) ist ab 2. Januar als neuer Bachelor bei im Einsatz (20.15 Uhr). Doch schon jetzt sorgt er für Skandale...

Der Ex-Basketballer Andrej Mangold sieht nicht nur blendend aus, er ist auch Unternehmer: Mit einem zuckerfreien Kaugummi-Sortiment war er in der „Höhle der Löwen“. Auch wenn es am Ende keinen Deal gab, ist das Produkt heute in vielen Supermärkten vertreten. Geplanter Jahresumsatz: über eine Million Euro!

Hat Andrej Mangold eine Freundin?

Andrej Mangold ist fast zu perfekt, um wahr zu sein. Und dann auch noch Single? Doch genau an diesem Beziehungsstatus muss gezweifelt werden. Bekanntermaßen hat der neue Bachelor eine Schwäche für große, dunkelhaarige Frauen – seine beiden Ex-Freundinnen entsprechen genau diesem Typ. Doch aktuelle Instagram-Postings lassen vermuten: Auch im September, kurz vor den Dreharbeiten zur aktuellen „Bachelor“-Staffel, urlaubte noch mit einer anderen...

Zumindest posteten er und eine brünette Dame, der er auch auf folgt, zum selben Zeitpunkt Urlaubsbilder von der griechischen Insel Mykonos. Nur Zufall oder wirklich ein Pärchen-Trip? Andrej wäre nicht der erste Bachelor, dessen Liebesleben vor der Ausstrahlung der Sendung „frisiert“ wurde. Mal schauen, wie viel Junggeselle im schönen Andrej tatsächlich steckt.