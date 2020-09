Andrej Mangold: Heftige Attacke! Jetzt geht Sebastian Pannek auf ihn los

Sebastian ätzt gegen Andrej

Besonders Sebastian Pannek kann nicht glauben, was er im "Sommerhaus der Stars" sehen muss. Auf Instagram macht er seinem Ärger nun Luft und ätzt gegen Andrej. "Das ist eine absolute Frechheit, wie man sich so verhalten kann. Heute ist mir wirklich der Kragen geplatzt, unfassbar. Manipulativ, intrigant, völlig berechnend, sich selbst als übelsten Mittelpunkt überhaupt zu sehen und das einfach nicht zu checken, das ist krass", feuert er. "Wahnsinn. Ich mein, der Titel 'Bachelor' ist ja schon immer verpönt gewesen, aber jetzt, bitte, bringt mich nie wieder damit irgendwie in Verbindung, weil das würde mich ja wieder auf eine Stufe mit dieser Person stellen."

Und Andrej? Der ist sich keiner Schuld bewusst. "Wer uns wirklich kennt, weiß, wie wir ticken und drauf sind", stellt er auf Instagram klar. Doch davon lassen sich wohl nicht alle Fans überzeugen...

