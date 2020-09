Andrej Mangold: Heftige Vorwürfe! Jetzt bricht alles über ihm zusammen

Heftige Kritik an Andrej Mangold

Schon vor der Ausstrahlung verrieten Andrej und seine Freundin Jenny Lange, dass sie im "Sommerhaus der Stars" an ihre Grenzen gestoßen sind. Die erste Folge der Sendung ist nun bei TVNOW zu sehen und sorgt für Zündstoff. Besonders heftig: Kubilay Özdemir spuckt dem ehemaligen "Bachelor" im Streit sogar ins Gesicht! Doch anstatt Andrej zu unterstützen, wenden sich seine Fans nun von ihm ab. Auf Instagram häufen sich mittlerweile die negativen Kommentare:

"Ihr habt euch keinen Gefallen getan mit dem Sommerhaus. Beim Bachelor absolut sympathisch und bodenständig. Nun ist speziell dir, Andrej, scheinbar deine 'Bekanntheit' ziemlich zu Kopf gestiegen. Sehr schade."

"Er kam meiner Meinung nach sehr arrogant rüber in der 1. Folge. Hat sich zudem provozieren lassen, hat einige Gesten verwendet, die mich auch provoziert hätten. Ich fand ihn leider ziemlich überheblich..."

"Löschst du ernsthaft jeden Kommentar, der dir nicht passt und blockierst Leute? Sorry, aber so lange Kommentare nicht unter die Gürtellinie gehen, sollte man sie aushalten, wenn sie kritisch sind... aber deine Sache. Fand dich in der 1. Folge eh arrogant und bin nun entfolgt."

Es sieht so aus, als hätte sich Andrej mit seiner Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" tatsächlich keinen Gefallen getan...

