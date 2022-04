Andrej Mangold: Heißes Date mit dieser Frau in Dubai

So so, gibt der Ex von Jenny Lange damit etwa wirklich indirekt zu, dass er eine neue Frau in Dubai kennenlernte? Zur Frage, ob er verliebt sei, scheint er mit einem "vielleicht" ja eine deutliche Message an seine Fans senden zu wollen. Doch wer ist die Glückliche, die es dem Basketballer so sehr angetan hat, dass er extra für sie nach Dubai reist? Dazu haben Fans ebenfalls bereits eine Theorie.

Amal Wakim - die erfolgreiche australische Unternehmerin, die es sogar auf die "Forbes 30 under 30"-Liste geschafft hat, soll Andrej Mangold ganz schön den Kopf verdreht haben. Und liegt Dubai nicht auch praktisch in der Mitte von Australien und Deutschland? Zufall? Wohl eher nicht.

Schon seit Wochen schenken sich die beiden auffällig viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken. Kaum ein Instagram-Post der hübschen Australierin bleibt von Andrej unkommentiert. Schon mit dem Kommentar "Open the Boarders" unter einem der sexy Bilder der Unternehmerin, sagt der ehemalige Rosenverteiler schon alles.