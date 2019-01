Andrej Mangold: Intime Beichte! "Es wird immer intensiver"

Es wird nicht ruhig bei Bachelor . Erst letzte Woche konnten alle Rosen Fans beobachten, wie sich Andrej Mangold und Kandidatin Jenny bei einem romantischen Kuss näher kamen. Nun die nächste Neuigkeit...

Bachelor 2019: Fake-Skandal! Heftige Liebes-Lüge aufgeflogen!

Andrej Mangold: Vorfreude auf die nächste Folge

Wie Andrej Mangold nun in seinem neuesten " "-Post berichtet, können sich alle Bachelor-Fans schon jetzt auf jede Menge Spannung in der morgigen Bachelor-Folge freuen. So berichtet er: "Höchste Zeit für einen längeren Besuch in der Villa der Ladys. Mit Snacks, Getränken und natürlich einer weiteren Überraschung stand ich vor ihrer Tür. Was für ein schönes Date daraus mit allen Frauen geworden ist, dass seht ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr auf . Freut euch drauf, denn es wird immer intensiver...." Na das ist mal ne Ansage! Das so ein Post von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist somit kaum verwunderlich...

Die Fans von Andrej sind gespannt

Wie unter dem Post von Andrej deutlich wird, können seine Followers die morgige Folge schon jetzt kaum abwarten. So kommentieren sie: "Mega gespannt" sowie "Ich freue mich sehrrrr". Welche Lady morgen wohl eine Runde weiter kommt und von Andrej eine Rose erhält? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!