Reddit this

Sixpack, Zahnpastalächeln und strahlend grüne Augen: "Bachelor" lässt ab dem 2. Januar die Frauenherzen höher schlagen. Doch wer ist der Sunnyboy eigentlich?

Andrej ist Sportler und Unternehmer

Andrej ist 31 Jahre alt und kommt aus Hannover. Er hat amerikanische und lettische Wurzeln. Seit seinem fünften Lebensjahr verbringt er seine Freizeit auf dem Basketball-Feld. Später wurde aus seiner Leidenschaft sogar sein Beruf. Er spielte u.a. schon für die Deutsche Nationalmannschaft. "Der Sport war immer eine prägende Säule in meinem Leben", erzählt er im Interview mit . Mittlerweile hat er sich noch ein weiteres Standbein aufgebaut. Gemeinsam mit zwei Freunden entwickelte er "Das Kaugummi". 2016 stellte er sein Produkt sogar in "Die Höhle der Löwen" vor.

Bachelor 2019: Andrej Mangold ist schon ein Star!

Wird Andrej endlich seine Traumfrau finden?

Doch eines fehlt noch in Andrejs Leben: Die richtige Frau. Nachdem seine letzte Beziehung Anfang 2018 in die Brüche ging, ist Andrej wieder bereit für die Liebe. "Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche… das finde ich sehr spannend!"