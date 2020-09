Andrej Mangold & Jennifer Lange: Erst die Hochzeit, dann das Baby?

Eine Hochzeit ist für Andrej Mangold und Jennifer Lange trotzdem nur noch eine Frage der Zeit. Denn der 33-Jährige hat bereits eine klare Vorstellung von seiner Zukunft mit der schönen Frau an seiner Seite. Dazu gehören ein Haus am Meer, eine Familie und Kinder mit der passenden Ehefrau! Damit scheint die Frage nach einer möglichen Hochzeit wohl endgültig geklärt! Doch wann Andrej seine Jenny zur Frau nehmen möchte, das behält der Bachelor erst einmal für sich. Bei so viel Romantik lässt man sich doch gerne überraschen...

Ob Jenny Lange wohl etwas von der heißen Ex-Freundin ihres Liebsten weiß? Da ist Eifersucht vorprogrammiert: