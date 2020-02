Andrej Mangold & Jenny: Er hat genug! Jetzt bricht er sein Schweigen!

So kennen wir ja gar nicht! Eigentlich ist der Bachelor für seine fröhliche und lockere Art bekannt - bis jetzt! Wie Andrej nämlich nun via " " verkündet, gehen ihm die ewigen "Social Media"-Anfeindungen gewaltig auf die Nerven...

Andrej Mangold und Jenny sind das Bachelor-Traumpaar

Im vergangen Jahr lernten sich Andrej und Jenny bei " " kennen und lieben. Seit dem großen Finale gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und beweisen, dass sie so verliebt sind wie am ersten Tag. Kein Wunder somit, dass die beiden mittlerweile auf eine riesen Fan-Base zurück blicken können. Schließlich sind sie DAS "Bachelor"-Traumpaar schlechthin. Doch jetzt der Schock! Wie Andrej nun berichtet, mussten er und Jenny sich in den letzten Wochen immer wieder einer Reihe von üblen "Social Media"-Nachrichten stellen, die Andrej gehörig auf die Nerven gehen!

Andrej zieht einen Schlussstrich

Wie Andrej nun in seiner jüngsten "Instagram"-Storys berichtet, wird er sein "Social Media"-Verhalten zukünftig gewaltig ändern. So erklärt er seiner Community, dass er ab jetzt unangenehme Nachrichten sowie übergriffige Follower einfach löschen oder blockieren wird. Wie Andrej beteuert, ist ihm vor allem ein positiver Austausch mit seiner Community wichtig. Den Rest will er jetzt eiskalt ignorieren. Wow! Was für eine Ansage! Ob sich Andrejs Follower seine Worte wohl zu Herzen nehmen werden?

