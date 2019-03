Beim großen Bachelor-Finale konnten alle Fans mitbeobachten, wie Andrej Mangold seiner Jenny die letzte Rose übergab und somit die Liebe zwischen den beiden besiegelte. Wie glücklich Andrej und Jenny seitdem miteinander sind, zeigt nun das erste Pärchen-Foto aus dem gemeinsamen Liebes-Urlaub...

Daniel Völz: Erstes Pärchen-Foto aufgetaucht! SIE ist seine neue Freundin!

Andrej Mangold teilt Liebes-Schnappschuss

Via " " teilt Andrej nun ein Foto mit seinen Fans, welches ihn mit Jenny vor einer verschneiten Landschaft im gemeinsamen Liebes-Urlaub zeigt. Dazu kommentiert Andrej: "Wir genießen den ersten gemeinsamen Urlaub! In vollen Zügen! Es ist einfach wunderbar mit dir neue Dinge und Orte zu entdecken. Dich an meiner Seite zu haben fühlt sich so unheimlich gut an! Ich danke dir, dass du immer für mich da bist und mir das schönste Gefühl der Welt schenkst! Ich freue mich auf jeden weiteren Moment mit dir und auf unsere gemeinsame Zukunft!" Was für eine rührende Nachricht! Das so liebevolle Worte von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich...

Andrejs und Jennys Fans sind begeistert!

Wie unter dem Foto von Andrej deutlich wird, hat er damit bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren seine Anhänger: "Alles gut gemacht, sei es die Entscheidung oder auch jeder Post von dir. Lass dich von einigen nicht verwirren, es gab immer solche und solche" sowie "Ihr kommt wahnsinnig authentisch rüber, seid total sympathisch und ich wünsche euch für die Zukunft nur das Allerbeste." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!