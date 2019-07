Andrej Mangold & Jenny: Hochzeits-Hammer!

Andrej Mangold und seine Jenny Lange sind DAS "Bachelor"-Vorzeigepaar. Während sich die meisten schon nach wenigen Wochen wieder trennen, schweben sie auch Monate nach der Ausstrahlung immer noch auf Wolke 7.

Andrej Mangold: "Jeden Tag verlieben wir uns ein Stückchen mehr"

"Wir strahlen ja über beiden Ohren. Wir sind nach wie vor sehr glücklich miteinander. Jeden Tag verlieben wir uns ein Stückchen mehr", schwärmte Andrej im Interview mit . Jenny konnte sich den Lobeshymnen ihres Freundes nur anschließen: "Ich habe schon damals gesagt, dass wir ein richtig gutes Team sind. Das Fundament festigt sich immer mehr. Wir können alles zusammen machen, wir haben Spaß zusammen und es fühlt sich einfach gut an."

Geben sich Andrej und Jenny bald das Ja-Wort?

Klar, dass sich bei so viel Romantik die Frage stellt, wann die beiden den nächsten Schritt wagen. Läuten etwa bald schon die Hochzeitsglocken? "Man geht ja nicht in eine Beziehung rein und denkt in 1-2-Jahres-Schritten. Wir sind glücklich miteinander und können uns das sicherlich vorstellen. Wir sind jetzt ein dreiviertel Jahr zusammen. Da kommen noch ein paar Schritte...", sagte Andrej - und gab im gleichen Atemzug zu: "Sag niemals nie..." Ein Nein hört sich definitiv anders an! Mal sehen, ob Andrej seine Liebste bald vielleicht doch mit einem Antrag überrascht...