Andrej Mangold & Jenny Lange: Ärger mit der Polizei!

Ex-"Bachelor" und seine Jenny Lange haben es sich die letzten Tage richtig gut gehen lassen. Auf Jamaica genossen die beiden einen romantischen Liebesurlaub. Doch wieder zurück am Frankfurter Flughafen erwartete die Turteltauben eine böse Überraschung...

Böse Läster-Attacke am Flughafen

In seiner -Story berichtete Andrej über eine unschöne Begegnung. Jenny schnappte zufällig das Gespräch von zwei Bundespolizisten auf, die extrem negativ über den "Bachelor" redeten. "Der hat ja in seinem Leben gar nichts erreicht und nichts geleistet, außer, dass er in einer -Show war. Voll peinlich", sollen sie u.a. gesagt haben. Als die beiden Andrej erkannten, waren ihnen die Aussagen sichtlich unangenehm.

Andrej appellierte mit der Geschichte an seine Fans, nicht schlecht über fremde Menschen zu reden. Sie sollen nicht alles glauben, was im Internet und Zeitschriften geschrieben wird. Seine Botschaft an die Polizisten: "Das war nichts, Jungs."

Harte Ansage an alle Hater

Es ist nicht das erste Mal, dass das "Bachelor"-Paar mit bösen Kommentaren konfrontiert wird. Immer wieder erreichen die beiden zahlreiche Hass-Nachrichten. "Verschwendet doch nicht eure kostbare Zeit, um irgendwelche negativen Kommentare zu schreiben. Investiert eure Zeit doch in positive Dinge, in gute Dinge und nicht in irgendwelche negativen Kommentare", beschwerte sich Jenny kürzlich via Instagram.