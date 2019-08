Andrej Mangold & Jenny Lange: Baby-Hammer!

Seit der diesjährigen Bachelor-Staffel sind und seine Jenny das Traumpaar schlechthin. Kein Wunder, dass ihre Fans sehnsüchtig darauf warten, wann sich die beiden endlich das Jawort geben. Doch damit nicht genug...

Andrej Mangold: Zuckersüße Worte an Jenny

Via lässt Andrej Mangold seinen Gefühlen nun freien Lauf und wendet sich mit einer rührenden Botschaft an seine Jenny. So postet er zu einem gemeinsamen Bild der beiden: "Es ist so ein schönes Gefühl, jemanden an seiner Seite zu haben, der genauso tickt, wie man selbst. Abenteuerlustig und gemeinsam lachen können, sind nur zwei der schönen Dinge, die uns verbindet! Ich bin so froh, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat, und freue mich unglaublich auf die weiteren aufregenden Zeiten mit dir." Ein Detail sticht dabei jedoch ganz besonders ins Auge: Andrej hält seine Hand schützend auf den Bauch der ! Erwartet Jenny etwa das erste Bachelor-Baby aller Zeiten?

Verrät Andrej das süße Geheimnis

Vor allem ein Blick auf die Hashtags unter dem Bild bringt die Baby-Gerüchteküche erneut zum Brodeln. So ist zu lesen: "moreToCome". Und auch Jennys Antwort sorgt für Baby-Kopfzerbrechen: "Oh man, du bist so süß! Das hast du sehr schön geschrieben mein Schatz. ich bin auch unendlich froh darüber! Und freue mich auf alles was kommt mit dir an meiner Seite." Bestätigen die beiden damit etwa die Baby- ? Offiziell haben sie sich dazu jedenfalls noch nicht geäußert. Wir können also weiterhin gespannt sein...

