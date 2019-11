Andrej Mangold & Jenny Lange: Baby-Hammer! Dieses Foto ist eindeutig!

Reddit this

Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass Andrej Mangold und seine Jenny ihr Glück durch die Geburt eines süßen Babys krönen wollen. Ein jetzt aufgetauchtes Foto bringt die Baby-Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln!

Andrej Mangold und Jenny sorgen für Aufsehen

Via " " teilt Andrej nun ein Foto mit seinen Fans, welches ihn und seine Jenny im Flieger auf dem Weg auf die Malediven zeigt. Wie der Ex-Bachelor unter dem Foto erklärt, geht mit der Reise ein lang gehegter Traum der beiden in Erfüllung. Ein Detail sticht den Fans jedoch ganz besonders ins Auge: ein Eisbär-Kuscheltier. Jenny hält das flauschige Spielzeug liebevoll in die Kamera. Grund genug für ihre Anhänger, um erneut über eine Schwangerschaft der zu spekulieren...

Ist Jenny schwanger?

"Dieser Bär! Du bist schwanger, Jenny, oder?", ist nur einer der Kommentare, der sich unter dem Bild finden lässt. Wollen Jenny und Andrej mit dem Schnappschuss eine versteckte Botschaft an ihre Fans senden, dass sie bald zu dritt sind? Bis jetzt gaben Andrej und seine Herzdame dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein und wünschen den beiden erstmal einen schönen Urlaub!

