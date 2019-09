Andrej Mangold & Jenny Lange: Beziehungs-Tipps an Gerda Lewis & Keno

Was gehört zu einer glücklichen Beziehung nachdem die letzte Rose auf verteilt wurde?

Vor Kurzem erst wurde es offiziell: Im großen "Bachelorette"-Finale kürte Kandidat Keno zu ihrem Auserwählten.

Wie schwer eine Beziehung nach Ende des -Formats sein kann, erklärte das Pärchen bereits ganz offen - jetzt erhalten die "Bachelorette"-Turteltauben erprobte Liebes-Tipps von Kuppelshow-Kollegen und Jennifer Lange!

"Viel, viel reden": Das raten Andrej Mangold und Jennifer Lange dem "Bachelorette"-Paar

Im Gespräch mit Promiflash verrieten Andrej und Jenny das Geheimrezept für irhe Liebe nach dem "Bachelor":

"Viel, viel reden. Also wirklich viel Kommunikation", so die ehemalige RTL-Rosenkavalier.

Bei allen positiven und negativen Kommentaren, die Gerda und Keno in der nächsten Zeit zu hören bekämen, sei Kommunikation besonders wichtig:

"Was uns auch gutgetan hat, glaube ich, wir haben uns immer schnell angemerkt, wenn uns irgendwas nicht passt, und dann haben wir es auch ausgesprochen."

Der Zusammenhalt sei besonders wichtig, um eine Beziehung in der Öffentlichkeit führen zu können, meint auch Jennifer Lange:

"Ich kann denen nur mit auf den Weg geben, dass man sich in diesem ganzen Trubel und in dieser ganzen Action nicht selbst verliert, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und, dass Gerda den Keno so ein bisschen an die Hand nimmt. [...] Dass sie weiter als Team zusammenarbeiten", so die Fitnesstrainerin gegenüber dem Promi-Portal.

Bleibt zu hoffen, dass sich Gerda Lewis und Keno Rüst ein wenig vom Liebesglück ihrer Kuppelshow-Kollegen abgucken können!