Andrej Mangold & Jenny Lange: Heißes After-Sex Selfie aufgetaucht!

Oh, là, là! Mit diesem heißen Schnappschuss lassen Andrej Mangold und seine Jenny definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen...

Aktuell befinden sich Andrej Mangold und seine Jenny im romantischen Liebes-Urlaub und versorgen ihre Fans immer wieder mit Schnappschüssen aus ihrem Traum-Domizil. Ein jetzt aufgetauchtes Foto sorgt nun allerdings für ganz besonders viel Aufsehen...

Andrej Mangold und seine Jenny teilen intimes Foto

In seiner -Story teilt Andrej nun ein Schnappschuss mit seinen Fans, welcher die Gerüchteküche mächtig ins Brodeln bringt. Der Grund: Andrej zeigt sich mit seiner Jenny Arm in Arm im Bett liegend. Während Jenny scheinbar tief und fest auf Andrejs Brust schläft, guckt verschmitzt in die Kamera. Handelt es sich dabei etwa um ein After-Sex-Selfie?

Andrej und Jenny im Liebes-Glück

Ob der Schnappschuss von Andrej und Jenny nach einem heißen Liebes-Spiel entstanden ist, ist nicht bekannt. Die beiden gaben dazu kein Statement ab. Fakt ist jedoch, dass Andrej und Jenny absolut glücklich miteinander sind. So beteuern sie in der Öffentlichkeit immer wieder ihre Liebe zueinander. Mit welchen Schnappschuss die beiden uns wohl als nächstes überraschen werden? Wir können gespannt sein...