Andrej Mangold & Jenny Lange: Hochzeits-Hammer!

Im großen "Bachelor"-Finale überreichte seiner Jenny Lang die letzte Rose. "Ich bin nicht auf der Suche nach einzelnen Momenten. Ich bin auf der Suche nach etwas festem, etwas echtem. Eine Frau, in die ich mich auf tiefstem Herzen verliebt habe. Und das bist du", gestand er damals.

Wollen sich Andrej und Jenny das Ja-Wort geben?

Die Schmetterlinge sind auch nach den Dreharbeiten nicht verflogen. Gerade waren die beiden im romantischen Liebesurlaub in Österreich. Jetzt will Jenny sogar zu ihrem Schatz nach Bonn ziehen. Folgt danach die Hochzeit? "Das können wir zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht sagen, allerdings sind wir uns beide einig, dass wir eine lange gemeinsame Zukunft miteinander anstreben und wenn wir unsere jetzigen Gefühle zueinander aufrecht erhalten, steht auch einer Hochzeit nichts im Wege", erzählte Jenny im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

Andrej Mangold: Schock-Enthüllung um den Ex-Bachelor

So romantisch soll der Antrag werden

Die 26-Jährige hat auch schon genaue Vorstellungen, wie Andrej um ihre Hand anhalten könnte: "Wenn ich an meinen Heiratsantrag denke, habe ich ein Bild von der Natur im Kopf. Vielleicht am Strand oder bei einem romantischen, kleinen, eher privaten ‘Konzert’. Einfach an einem schönen Ort." Mal sehen, wann es soweit ist…