Andrej Mangold & Jenny Lange: Mega-Ausraster im Liebesurlaub!

Seit dem großen "Bachelor"-Finale sind und seine Auserwählte Jenny Lange unzertrennlich. Gerade erst gönnten sich die beiden einen romantischen Urlaub auf Jamaica. Ihre Fans hielten sie natürlich via auf dem Laufenden.

Jenny rastete aus!

Doch die traumhaften Aufnahmen gefallen nicht allen Followern. Immer wieder sammeln sich zahlreiche Hass-Kommentare unter den Posts. Besonders Jenny gehen die Hater auf die Nerven. In Andrejs Instagram-Story machte sie ihrem Ärger Luft. Während er über die negativen Nachrichten nur lachen konnte, streckte sie ihren Mittelfinger demonstrativ Richtung Kamera. "Was ist mit euch? Was ist falsch mit euch?", meckerte Jenny.

Knallharte Ansage an alle Hater

Andrej versuchte freundlichere Worte zu finden: "Ihr könnt gerne irgendwie sagen, dass euch etwas nicht passt. Aber wenn Menschen einfach kommen und alles zuspamen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann einfach blockiert wird. Schreibt gern was Negatives, schreibt gern konstruktive Kritik, dass euch was nicht gefällt, aber spamt nicht alles zu." Und Jenny fügte hinzu: "Verschwendet doch nicht eure kostbare Zeit, um irgendwelche negativen Kommentare zu schreiben. Investiert eure Zeit doch in positive Dinge, in gute Dinge und nicht in irgendwelche negativen Kommentare." Hoffentlich haben sich die beiden dadurch nicht ihren Urlaub verderben lassen...