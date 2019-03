Andrej Mangold & Jenny Lange: Pikante Sex-Enthüllung!

Oh, là, là! Na das ist mal eine pikante Info von Andrej Mangold und seiner Jenny! Ganz unverblümt geben die beide nun intime Einblicke in ihr Sexleben...

Beim großen Bachelor-Finale überreichte seiner Jenny die letzte Rose und besiegelte dadurch die Liebe der beiden. Auch nach knapp einem Monat scheinen die beiden nach wie vor auf Wolke 7 zu schweben. Dies zeigt zumindest auch die jüngste Aussage des Paares...

Andrej Mangold und Jenny plaudern über ihr Sex-Leben

Wie Andrej und Jenny nun berichten, können sie einfach nicht genug voneinander bekommen. So verrät das Paar gegenüber "Bild" auf die Frage, wie ihr Sexleben aussieht: "Extrem leidenschaftlich und wie eine Droge." Oh, là, là! Diese Aussage bringt das Blut aller Bachelor-Fans definitiv in Wallung. Doch nicht nur in Sachen Sex scheint es bei Andrej und Jenny bestens zu laufen!

Jenny und Andrej haben den nächsten Schritt gewagt

Erst vor einigen Tagen überraschten Jenny und Andrej ihre Fans mit der tollen Nachricht, dass Jenny ihre Koffer gepackt hat und zu Andrej nach Bonn gezogen ist. Schon kurz nach dem Bachelor-Finale waren sich die beiden darüber einig, dass sie so schnell wie möglich zusammen ziehen wollen. Langeweile wird bei den beiden sicherlich nicht aufkommen...