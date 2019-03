Andrej Mangold & Jenny Lange: Sie haben sich getraut!

Erst vor einigen Wochen konnten alle Bachelor-Fans beobachten, wie seiner Jenny im Bachelor-Finale die letzte Rose übergab. Nun die nächste Freuden-Nachricht vom Bachelor-Paar!

Andrej Mangold und Jenny wagen den nächsten Schritt!

Schon vor einigen Wochen berichteten Jenny und Andrej Mangold, dass sie sich vorstellen könnten zusammenzuziehen. Nun die finale Entscheidung! Wie Jenny nun berichtet, packt sie ihre Sachen und zieht zu ihrem Andrej nach Bonn. Die Bachelor-Gewinnerin berichtet gegenüber "Bild": "Ich gehe mit einem weinenden Auge aus Bremen weg." Auf das Zusammenwohnen mit ihrem Andrej freut sie sich trotzdem. Schließlich zeigten die beiden in der Vergangenheit des Öfteren, wie glücklich sie miteinander sind...

Andrej und Jenny im Liebes-Glück

Via " " teilten Andrej und Jenny immer wieder süße Schnappschüsse mit ihren Fans, in denen sie ihre Liebe zum Ausdruck brachten. Auch vor einigen Wochen erklärte Andrej gegenüber "Guten Morgen Deutschland", dass eine Fernbeziehung für ihn nicht in Frage kommt. So erklärte er: "Wir sind beide Menschen, die ganz oder gar nicht sagen. Es passt. Das Gefühl, das wir aus Mexiko mitgenommen haben, ist echt und dann wollen wir auch keine Fernbeziehung führen."