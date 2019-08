Andrej Mangold & Jenny Lange: Sie wagen den nächsten Schritt!

Seit dem großen Finale von " " sind und Jenny Lange unzertrennlich. Kurz nach ihrem Liebes-Outing zogen die beiden zusammen. Doch das ist der Anfang...

Erstes Treffen mit den Eltern

Denn jetzt haben sich endlich auch ihre Eltern kennengelernt. "Heute ist das Familienzusammentreffen", berichtete Andrej aufgeregt in seiner -Story. "Freuen wir uns richtig drauf, machen uns einen schönen Family-Abend!"

Andrej Mangold: Krankheits-Schock! Große Angst um Freundin Jenny

Auch Jenny ließ ihre Fans via Instagram an dem Tag teilhaben. "Wir sind in Hannover angekommen bei den Eltern von Andrej. Heute ist es super besonders, weil meine Eltern auch hier sind." Das erste Zusammentreffen war ein voller Erfolg. "Es läuft ganz gut. Die sind gerade draußen und lernen sich kennen". Anschließend ging es gemeinsam in die Herrengärten in Hannover zu einem Festival.

Andrej Mangold: "Sag niemals nie..."

Folgt jetzt die Hochzeit bei Andrej und Jenny? "Man geht ja nicht in eine Beziehung rein und denkt in 1-2-Jahres-Schritten. Wir sind glücklich miteinander und können uns das sicherlich vorstellen. Wir sind jetzt ein dreiviertel Jahr zusammen. Da kommen noch ein paar Schritte...", erklärte Andrej kürzlich gegenüber . Jedoch fügte er hinzu: "Sag niemals nie..." Ein klares Nein hört sich definitiv anders an...

