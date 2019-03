Reddit this

Andrej Mangold & Jenny Lange: Alles Fake? So steht es wirklich um ihre Beziehung!

Am Mittwochabend kam endlich raus: Bachelor hat sich in der letzten Nacht der Rosen für Jennifer entschieden. Drei Monate mussten die beiden ihre Liebe geheim halten. Eine echte Belastungsprobe für das junge Glück! Sind die Schmetterlinge im Bauch mittlerweile etwa wieder verflogen?

Andrej Mangold: Jetzt rechnet er mit Eva ab!

Zuckersüße Liebeserklärung

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in der Europapassage in Hamburg kamen Andrej und Jenny aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Am aller meisten mag ich seine authentische, ehrliche, liebevolle Art. Er muss keine Maske tragen. Er ist emotional sehr offen. Er zeigt seine Gefühle", erzählt Jenny gegenüber „Intouch Online“. Andrej kann sich nur anschließen: "Jenny ist natürlich eine wunderschöne Frau. Sie trägt das Herz auf der Zunge. Sie lässt ihren Emotionen freien Lauf. Das hat mich sehr berührt. Sie ist eine sehr loyale Person, unglaublich liebevoll. Dazu noch sportbegeistert. Für mich könnte es besser gar nicht sein."

Andrej Mangold: "Unsere Gefühle sind noch stärker geworden"

Gestritten haben sich die beiden bisher kein einziges Mal. "Wahrscheinlich kommt das noch. Diese drei Monate Versteckspiel waren wirklich hart. Aber wir haben versucht, uns so oft wie möglich zu sehen. Dadurch sind unsere Gefühle noch stärker geworden. Wir sind froh, dass wir jetzt endlich wieder ein normales Leben führen können", so Andrej.