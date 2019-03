Andrej Mangold & Jenny Lange: Süßes Geheimnis gelüftet!

und seine Jenny sind ja sooo verliebt. Im großen Finale am Mittwochabend überreichte er ihr seine letzte Rose. "Ich bin nicht auf der Suche nach einzelnen Momenten. Ich bin auf der Suche nach etwas festem, etwas echtem. Eine Frau, in die ich mich auf tiefstem Herzen verliebt habe. Und das bist du", gestand er.

Andrej Mangold: Jetzt rechnet er mit Eva ab!

Andrej Mangold: "Wir sind sehr glücklich"

Die Schmetterlinge sind auch drei Monate nach den Dreharbeiten nicht verflogen. Als wir Jenny und Andrej zum Interview in der Europapassage in Hamburg treffen, können sie die Finger gar nicht voneinander lassen. Ein Kuss hier, ein verliebter Blick da. Über drei Monate mussten sie ihre Liebe geheim halten. "In der Zeit haben sich unsere Gefühle noch mehr verstärkt. Wir sind sehr glücklich", schwärmt Andrej gegenüber "Intouch Online".

Romantischer Trip in die Berge

Offen plaudert Andrej über ihre Zukunftspläne: "Direkt Hochzeit und Baby. Nein, Spaß! Damit lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir wollen jetzt einfach unser Leben genießen. Ganz normale Dinge wie essen gehen und . Was man als verliebtes Pärchen macht.“ Momentan führen die beiden eine Fernbeziehung. Er wohnt in Bonn, sie in Bremen. "Von Fernbeziehung sind wir beide keine Fans. Wir werden sicherlich zeitnah zusammenziehen", verrät uns Andrej. Außerdem haben die beiden bereits einen gemeinsamen Urlaub geplant. "Es geht in die Berge zum Skifahren", freut sich Jenny. Na dann, viel Spaß!