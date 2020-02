Andrej Mangold & Jenny Lange: Tränen-Beichte! Alle sollen es wissen

und Jennifer Lange schweben immer noch auf Wolke sieben. Während viele Bachelor-Beziehungen rasch in die Brüche gingen, sind die beiden sich sicher, den Rest ihres Lebens miteinander verbringen zu wollen.

Heißer Knutsch-Clip bringt die Fans in Wallung

Auf erinnert Andrej sich nun mit einem romantischen Clip an seinen ersten Kuss mit Jenny zurück. Dazu schreibt er: „Das Gefühl, wenn du durch tiefgründige Gespräche und Nähe den Spannungsbogen zu einem Menschen so stark auflädst, dass dieser Moment dadurch so besonders wird und dich anschließend überwältigt. Mein Kopf hat gesagt: ‚Nein, Stop, noch nicht küssen es, ist zu früh‘, aber mein Herz hat geschrien: ‚Halt die Klappe und genieß es!‘ Ein so magischer Moment, den ich niemals vergessen werde.“

Außerdem gesteht der Schönling, dass er rund eine Stunde später immer noch weinte, weil er so von seinen Gefühlen überwältigt wurde. Doch nicht nur Andrej ging es so. Auch seine Liebste erinnert sich gerne an den Kuss zurück.

„Der schönste Kuss in meinem Leben. Mit dem wundervollsten Mann, den ich je kennenlernen durfte… mir kommen die Tränen. Ich freue mich, diese Lippen nachher wieder spüren zu können“, kommentiert die Tanzmaus den Clip. Hach!

