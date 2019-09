Andrej Mangold & Jenny Lange: Traurige Beziehungs-Beichte!

Seit gut einem halben Jahr gehen und seine Jenny nun schon gemeinsam durchs Leben. Egal wo die beiden erscheinen: Andrej und Jenny wirken so verliebt, wie am ersten Tag. Doch jetzt das Traurige...

Gerda Lewis & Keno: So schwer war ihr "Bachelorette"-Beziehungsstart

Andrej Mangold und Jenny hatten es nicht immer leicht

Wie Jenny und Andrej nun berichteten, waren sie am Anfang ihrer Beziehung mit dem medialen Druck ziemlich überfordert. So erklärt Jenny gegenüber "Promiflash": "Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Er nur so ein bisschen. Aber so etwas als frisch gebackenes Paar durchzumachen, ist schon nicht einfach. Immer Interviews geben, immer präsent sein ist schon anstrengend." Oh je! Aber zum Glück hielten die beiden immer zusammen...

Jenny und Andrej sind ein eingespieltes Team

"Was auch total unterschätzt wird, das ist diese ständige Reiserei. Von Hotel zu Hotel, Flugzeug, Bahn, Auto, ganz viele Kilometer abreißen. Währenddessen versuchen, zur Ruhe zu kommen", fügt Andrej hinzu, ist aber der Meinung: "Das ist gut, dass wir das zusammen durchgemacht haben und uns gegenseitig unterstützt haben." Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Andrej und Jenny sind ein absolutes Traumpaar und schaffen gemeinsam einfach alles.

