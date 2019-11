Andrej Mangold & Jenny Lange: Zuckersüße Verkündung nach einem Jahr!

Reddit this

Bei "Der Bachelor" haben sich Andrej Mangold und Jenny Lange kennen - und lieben gelernt. In einem emotionalen Post lässt Jenny jetzt ihren Gefühlen freien Lauf.

Ein Jahr schweben Ex-"Bachelor" und seine Auserwählte Jenny Lange schon auf Wolke sieben. Das nahm Jenny zum Anlass, um ihren Schatz eine romantische Liebeserklärung zu machen...

Jenny Lange macht eine süße Verkündung

"Vor einem Jahr haben wir uns verliebt. Wir haben unser Dreamdate auf Cuba verbracht. Eine unfassbar intensive und emotionale Zeit, die ich niemals vergessen werde", schreibt sie auf ihrem -Account. "Danke, dass du immer an meiner Seite bist und mir den Rücken stärkst. Du bist ein Mensch, der kämpft, der nach Lösungen sucht, wenn es Probleme gibt. Einer, der nicht aufgibt. Danke, dass du an meiner Seite bist."

Klar, dass dieser süße Post nicht an dem Rosenkavalier vorbei geht. "Diese Worte bedeuten mir sehr viel, mein Schatz! Ich bin froh, dich gefunden zu haben und mit dir, noch einen langen Weg zu gehen. I love you", kommentiert er unter dem Bild. Was für ein Traumpaar!

