Andrej Mangold & Jenny: Sie wagen den nächsten Schritt!

Reddit this

Bachelor und seine Jenny schweben auf Wolke sieben. Die Rosen-Lady konnte sich gegen ihre Kontrahentinnen durchsetzen und das Herz von Andrej für sich erobern. Wie ernst es den beiden mit ihrer Liebe ist, zeigt nun die neuste Enthüllung der beiden...

Bachelor-Eva: Knallharte Abrechnung nach dem Finale!

Andrej Mangold & Jenny: Über beide Ohren verliebt

Andrej Mangold und Jenny sind das aktuelle Traumpaar der deutschen -Welt. Doch während vorherige Bachelor-Lieben kurz nach dem Finale wieder auseinander gingen, scheinen es Andrej und Jenny extrem ernst miteinander zu meinen. So berichten die beiden Frischverliebten nun, dass sie vorhaben, den nächsten Beziehungs-Schritt zu gehen. Für ihre Fans eine absolute Sensation...

Andrej und Jenny wagen den nächsten Schritt

Wie Andrej und Jenny nun bei "Guten Morgen Deutschland" ausplaudern, wollen sie demnächst einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt finden. So verrät die 25-Jährige: "Wir haben uns überlegt, dass ich zu ihm ziehe. Ich verlasse die Stadt Bremen und schaue mir Bonn mal näher an." Wie schön! Und was sagt Andrej dazu, dass seine Jenny zu ihm ziehen möchte? "Ganz oder gar nicht. Das Gefühl aus Mexiko war echt, wir wollen keine Fernbeziehung führen", bestätigt Andrej die Neuigkeiten. Wann die beiden den großen Schritt wagen? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!