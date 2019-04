Andrej Mangold & Jenny: Traurige Trennung verkündet!

Vor zwei Monaten überreichte seiner Jenny im großen "Bachelor"-Finale die letzte Rose. Seitdem kann es für die Turteltauben gar nicht schnell genug gehen. Vor kurzem sind die beiden in eine gemeinsame Wohnung in Bonn gezogen. Sogar von Hochzeit und Kindern war schon die Rede. Doch jetzt der Schock!

Andrej ist in Frankfurt, Jenny in Bonn

Denn Andrej ist durch seinen neuen Job als Profi-Basketballer ständig in Frankfurt. "Es ist jetzt natürlich erst mal blöd, wenn man zusammenzieht, wieder räumlich voneinander getrennt zu sein", gesteht Jenny jetzt im Interview mit "Promiflash". Die Situation wird sich leider nicht so schnell ändern. "Es wird jetzt auch erstmal so bleiben. Er bleibt in Frankfurt, weil er fast jeden Tag Training und Spiele hat."

So halten Andrej und Jenny ihre Liebe am Laufen

Bedeutet das etwa das Liebes-Aus? Nein, Jenny ist fest davon überzeugt, dass ihre Liebe die räumliche Trennung übersteht. "Wir machen ganz viel Facetime, damit wir uns oft sehen können. Ansonsten telefonieren, schreiben und Sprachnachrichten", erzählt sie weiter. Außerdem besucht sie ihren Schatz so oft es geht in Frankfurt, Na dann, müssen sich die "Bachelor"-Fans ja keine Sorgen machen!