Andrej Mangold: Jetzt bestätigt Bachelor-Eva die Sex-Spekulationen!

Oh je! Es wird nicht ruhig um und seine Bachelor-Kandidatinnen. Erst vor einer Woche übergab Andrej seiner Auserwählten Jenny die letzte Rose als Zeichen seiner Liebe. Ein Schock für Kandidatin Eva. Trübsal blasen kam für sie dadurch jedoch nicht in Frage. Ganz im Gegenteil...

Bachelor 2019: Sex-Eklat nach dem Finale!

Eva packt über Bachelor-Sex mit Andrej Mangold aus!

Schon beim großen Bachelor -Wiedersehen mit ließ es sich Eva nicht nehmen, immer wieder gegen Andrej und Jenny zu sticheln. Dabei ging sie sogar so weit, dass sie des Öfteren andeutete, mit Andrej geschlafen zu haben. Offiziell bestätigen wollte sie dies jedoch nicht - bis jetzt! Gegenüber " " ließ die Bachelor-Verliererin nämlich nun die Sex-Bombe platzen und bestätigt: "Ich glaube, es ist einfach kein Geheimnis mehr, was in dieser Nacht passiert ist. Ja, wir haben miteinander geschlafen!" Oh je! Ein Glück, dass sich Jenny und Andrej davon nicht beirren lassen...

Jenny und Andrej zeigen sich selbstbewusst

Obwohl Eva Gewinnerin Jenny und Andrej mit ihrer Sex-Beichte das Leben alles andere als leichtmacht, zeigt sich das frischverliebte Paar selbstsicher! So beteuerte Jenny erst kürzlich, dass sie und Andrej in naher Zukunft zusammenziehen wollen. Auch ein gemeinsamer Urlaub soll schon geplant sein. Bleibt somit nur zu hoffen, dass endlich ein wenig Ruhe in ihre Beziehung einkehrt...