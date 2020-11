Andrej Mangold: Jetzt bricht auch er sein Schweigen!

Via Instagram meldet sich nun auch Andrej Mangold bei seinen Fans zu Wort und berichtet, dass er einige Situationen aus "Das Sommerhaus der Stars" im Nachhinein bereut. So erklärt er: "Sicherlich war mein Einzug ins Sommerhaus nicht die beste Entscheidung. Ich bin ein Mensch, der aus seinen Fehlern lernt, sich nicht einfach aus der Affäre zieht und zu dem steht, was passiert ist." Wow! Definitiv ehrliche Worte, die von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleiben...