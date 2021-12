Andrej Mangold: Jetzt lässt er los!

"Die schwerste Lektion im Leben: Akzeptieren und loslassen. Ein Satz, der so viel bedeutet und aussagt. Könnt ihr euch damit identifizieren? Habt ihr eine Erinnerung, die damit zusammenhängt?", schreibt Andrej Mangold nun nachdenklich zu einem seiner neusten "Instagram"-Posts und ergänzt: "Ich verbinde damit definitiv Trauer und Enttäuschung aus der Vergangenheit. Ich versuche darin aber auch Optimismus und neue Möglichkeiten zu sehen und ein gutes Gefühl zu bekommen, denn wenn man es geschafft hat zu akzeptieren und loszulassen, fühlt man sich einfach total befreit." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Andrej hat in den letzten Monaten für sich eine Reihe von neuen Lebenserkenntnissen dazu gewonnen. Was der Anlass für diese neue Sichtweise ist, wollte Andrej jedoch nicht verraten. Mal sehen, ob er das Geheimnis demnächst noch lüftet...