Andrej Mangold: Jetzt plaudert er über seine "Bachelor in Paradise"-Teilnahme

Im "Instagram"-Livestream mit der einstigen Bachelor-Kandidatin Pamela Gil Mata geraten die beiden nun über das TV-Format "Bachelor in Paradise" ins plaudern. So will die Beauty von Andrej wissen, ob er sich eine Teilnahme in der Kuppelshow vorstellen könnte. Andrejs Antwort darauf fällt eindeutig aus: "Schwierig, schwierig... Also, nachdem ich der Bachelor war und dann als Kandidat zu 'Bachelor in Paradise'... Ich weiß nicht, ob das so cool wäre und ich darauf Lust hätte." Im TV will Andrej also nicht nochmal nach einer neuen Liebe suchen. Wie es für Andrej wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...