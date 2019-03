Andrej Mangold: Jetzt rechnet er mit Eva ab!

Im großen Finale überreichte Kandidatin Jennifer Lange seine letzte Rose. Doch eine guckte in dabei in die Röhre: Finalistin Eva Benetatou. Dabei hatte sie mit Andrej schon Zukunftspläne geschmiedet...

Fieser Seitenhieb beim Wiedersehen

Am Mittwochabend sahen sich die beiden beim Talk " - Jetzt reden die Frauen" zum ersten Mal nach über drei Monaten wieder. Doch Eva hatte kaum nette Worte für Andrej übrig. Als die Dreamdates thematisiert wurden, plauderte sie über die gemeinsame Nacht. "Man ist natürlich verletzt, weil man sich dieser Person einfach öffnet und sich fallen lässt. Ich weiß nicht, ob du Jenny über das Ganze weißt, über unser Dreamdate. Ich weiß nicht was Andrej so erzählt hat, wie intensiv das war...", giftete sie.

Knallharte Abrechnung mit Eva

Und was sagt Andrej zu der unangenehmen Situation? "Ich fand es wirklich unangebracht. Das hat schlechten Stil bewiesen. Wir hatten uns davor auch schon in einem privaten Rahmen ausgesprochen, weil ich das fair fand. Aber sich dann einfach hinzusetzen und so etwas rauszuhauen, obwohl man weiß, dass die Kameras laufen, geht gar nicht", sagt er im Interview mit "Intouch Online". "Vielleicht war sie auch einfach schockiert, weil sie mich nach der langen Zeit wiedergesehen hat und hat aus der Emotion raus gehandelt. Aber dann kann man auch einfach innehalten und muss nicht so reagieren." Ganz schön harte Worte! Aus den beiden werden wohl keine Freunde mehr...