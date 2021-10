Andrej Mangold: Jetzt redet er über sein neues Glück!

Via "Instagram" hatten die Fans von Andrej nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen. Andrej stand ihnen dabei Rede und Antwort und plauderte gleichzeitig ein kleines Geheimnis über ein geplantes Comeback aus! So wollte ein neugieriger Follower wissen, ob Andrej demnächst einen Auftritt im TV geplant hat. Die Antwort des "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer darauf fiel eindeutig aus. So gibt Andrej zu verstehen: "Yes, schon ganz bald verrat ich euch, wo ich wieder zu sehen sein werde … Merkt euch mal den 07.11 vor. Nähere Infos kommen noch." Wow! Was für Hammer-News! Wo sich Andrej wohl an diesem Tag im TV tummeln wird? Wir können definitiv gespannt sein...