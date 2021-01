Andrej Mangold: Jetzt spricht er über seine neue Liebe!

Bei Instagram hatten die Fans von Andrej nun die Möglichkeit, ihm ein paar Fragen zu seinem Liebesleben zu stellen. So wollte ein Neugieriger Follower wissen: "Hast du eine neue Freundin oder wärst du bereit für eine?" Die Antwort von Andrej darauf fiel eindeutig aus: "Nein, habe ich nicht. Bereit? Keine Ahnung." Er ergänzt: "Wenn ich eine neue Beziehung eingehe, möchte ich auch das Mindset haben, dass es meine letzte Beziehung wird." Wie schade! Nach einer neuen Liebe klingt das definitiv nicht! Ob uns Andrej in diesem Jahr wohl dennoch mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein...