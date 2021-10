Andrej Mangold: Jetzt wendet sich das Blatt! Damit hat keiner gerechnet

Plötzlich ist alles anders

Während Andrej sich in der Zeit vor seiner Social-Media-Pause immer heftig anfeinden lassen musste, haben seine Fans sich nun plötzlich beruhigt. Unter den Fotos des TV-Stars häufen sich die positiven und aufmunternden Kommentare:

"Voll herzlich und authentisch. Find ich super. Brauchen wir mehr von. Alles liebe dir."

"Gönn dir die Zeit, wir warten gerne auf dich, hoffentlich geht es dir besser…"

"Wünsche dir, dass du deinen Seelenfrieden zurückbekommst. Es ist sehr schwer, im Scheinwerferlicht zu stehen."

"Du schaffst das, wir freuen uns auf dich."

Über den Support seiner Fans freut der 34-Jährige sich sehr und bedankt sich in seiner ersten Instagram-Story auch dafür. "Eure Positivität war ein großer Grund, warum ich jetzt wieder in die Kamera spreche", schwärmt er. Trotzdem wolle er die Sache erst einmal langsam angehen. "Keine Jobs, keine E-Mails, kein gar nichts! Will einfach nur meine Ruhe", stellt er klar. Und die sei ihm auch gegönnt!