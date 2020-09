Andrej Mangold: Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht!

In der zweiten Folge zeigte Andrej eine neue Seite von sich. Immer wieder schoss er gegen Caro und Andreas Robens, überzeugte auch die anderen, die TV-Auswanderer auf die Abschussliste zu setzen. "Was er gemacht hat, geht halt einfach nicht. Du kannst nicht so krass alle Regeln missbrauchen. Der ist eine tickende Zeitbombe", stänkerte er. Doch sein Plan ging leider nicht auf. Zwar nominierten alle Paare die Robens, doch am Ende musste keiner das Haus verlassen.