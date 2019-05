Huch, das ist aber nicht Freundin Jennifer Lange (25), mit (32) da so viel Spaß hat! Beim deutschen Parfümpreis Duftstars fehlte seine Auserwählte, dafür amüsierte er sich mit Ex-Bachelorette (29)...

„Sie hat eine Einladung, ich hab eine Einladung, also haben wir gesagt: ‚Da gehen wir doch mal zusammen.‘ Wir sind schon seit längerer Zeit befreundet. Also: Warum nicht?“, erklärte Andrej gegenüber "Closer" seine überraschende Begleitung. Sind er und Jennifer Lange (25) etwa getrennt? Nein. „Mal gucken, wann diese Schlagzeile kommt“, lacht Andrej und erklärt: Jenny ist zu Hause. „Das ist auch gut so. Es ist wichtig in der Beziehung, dass man nicht immer aneinanderhängt und auch mal unabhängig voneinander etwas unternimmt.“ Worte, die der extrem eifersüchtigen Zumba-Trainerin so gar nicht gefallen dürften.

Andrej Mangold amüsierte sich mit Jessica Paszka Foto: Getty Images

Andrej Mangold lässt Jenny zu Hause sitzen

Denn während sich ihr Liebster mit einer anderen vergnügt, sitzt sie zu Hause und gibt ihren -Followern Tipps für das perfekte Abend-Make-up. Wie absurd! Denn obwohl sie für den Abend eigentlich perfekt geschminkt war, ging sie danach nicht etwa über den roten Teppich, sondern alleine auf die Couch…

Andrej Mangold und Jenny Lange: Baby-Kracher! Sie hat es verraten

Aber Andrej findet natürlich auch noch nette Worte für seine Jenny: „Man muss Glück haben, wenn man eine Person findet, mit der man sich auch nach so einer Sendung („Der Bachelor“, Anm. der Redaktion) weiterhin sehen will. Das ist wie eine Nadel im Heuhaufen“, so der Profisportler. Was die beiden anders machen als all die anderen getrennten „Bachelor“-Pärchen? „Keine Ahnung. In der Vergangenheit gab es ja auch Paare, die eine geraume Zeit lang zusammen waren. Bisher kann ich nicht absehen, dass es bei uns ein Ende findet.“ Na dann hoffen wir mal, dass das Ablaufdatum nach diesen Fremdflirt-Fotos nicht doch bald feststeht…