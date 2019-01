Andrej Mangold: Knallharte Abrechnung mit dem Bachelor 2019

So gut kam noch kein „Bachelor“ an! Andrej Mangold (31) bringt Frauenherzen zum Schmelzen – und das sorgt für Eifersuchts-Alarm bei seinem Vorgänger (34). Was die Kandidatinnen der letzten Staffel von all dem halten, erklären sie in CLOSER …

Andrej Mangold begeistert die Frauen

Er war erst einmal in der -Kuppelshow zu sehen und sorgt jetzt schon für Begeisterungsstürme bei den Ladys. Und nicht nur die aktuellen Kandidatinnen sind ganz aus dem Häuschen, auch Teilnehmerinnen der vergangenen Staffel, in der Daniel Völz noch die Rosen verteilte, kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Einige geben offen zu, dass sie viel lieber Andrejstatt Daniel gedatet hätten.

Als CLOSER bei den Ex-„Bachelor“-Mädels nachfragt, sind sie sich ALLE einig: Der durchtrainierte Sportler ist ein echter Traumtyp! „Andrej ist optisch gesehen echt hot“, erklärt Janina Weschta angetan. Und Yeliz Koc findet ihn ebenfalls supersympathisch. Auch Janine Christin Wallat ist völlig hin und weg: „Er ist unglaublich attraktiv – zum Dahinschmelzen. Er macht einen sehr aufmerksamen, lockeren, sympathischen und authentischen Eindruck!“ Also das Gegenteil von Daniel? „Im Nachhinein kann ich nicht mehr nachvollziehen, was ich an ihm damals so toll gefunden habe“, sagt Janine. „Meiner Meinung nach ist er für sein Alter sehr unreif und feige.“ Autsch!

Bittere Abrechnung von Daniel Völz

Und wie reagiert Daniel darauf, dass Andrej jetzt in den Himmel gelobt wird? So richtig gelassen kann er offensichtlich nicht damit umgehen, dass der Profi-Basketballer einfach viel besser bei den Damen ankommt. „Andrej kenne ich noch nicht. Ich habe Kontakt zu den meisten ,Bachelor‘-Jungs. Mit Leonard und Sebastian zum Beispiel“, sagt er in einem Livestream. „Na ja, und der Andrej kommt da dann vielleicht auch irgendwann dazu …“ Begeisterung klingt anders, Eifersucht und Neid dagegen nicht …

Da wird es ihn sicherlich auch nicht freuen, dass sein Nachfolger seit Start der ersten Folge schon 30.000 Follower bei dazugewinnen konnte – täglich werden es mehr. Damit hat er und bereits überholt! Und Daniel? Bestimmt auch bald …