Andrej Mangold: Knallharte Abrechnung mit Michael Wendler!

Kurz nach der Entscheidung von RTL veröffentlichte Oliver Pocher eine neue "Bildschirmkontrolle", in der er knallhart über Michael herzieht. "Du laberst gequirlte Scheiße von morgens bis abends! Dein ganzes Leben laberst du Schrott. Du bist ein Lügner, Hetzer und Mobber. Und du bist unfassbar dumm. Alles, was zu erzählst, ist gelogen", schimpft der Comedian in dem Video.