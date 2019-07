Andrej Mangold: Krankheits-Schock! Große Angst um Freundin Jenny

Reddit this

Was ist nur mit Jenny Lange los? Die Freundin von "Bachelor" Andrej Mangold hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Jenny schockierte kürzlich ihre Fans auf mit einem Langzeit-EKG. Der Grund? Ihr Herz schlägt unregelmäßig - besonders beim Sport. "Ich kann mir vorstellen, dass es an der Situation liegt, weil gerade alles ungewohnt für mich ist", erklärte sie gegenüber . Dazu kommt, dass Jennifer an einer Schilddrüsenunterfunktion leidet.

Andrej unterstützt seine Freundin Jenny

Klar, dass Freund Andrej ihr in dieser schweren Zeit zur Seite steht. "Sie ernährt sich gesund, sie macht viel Sport, also die ganzen Vorzeichen sind eigentlich sehr gut, dass sie eine gesunde und sehr starke Frau ist und da hoffe ich auch drauf und das wird auch so sein", sagte er optimistisch.

Andrej Mangold & Jenny Lange: Stress mit der Polizei!

Und auch Jenny lässt den Kopf nicht hängen. "Ich bin da positiver Dinge und denke nicht, dass mich dies in Zukunft großartig einschränken wird. Trotzdem achte und höre ich auf meinen Körper und werde das auch weiterhin tun", erklärte sie kürzlich gegenüber der "BILD"-Zeitung. Wir drücken die Daumen, dass es Jenny schon bald wieder besser geht!