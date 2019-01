Seit letzter Woche ist als Bachelor dabei zu beobachten, wie er zwischen seinen Herzdamen die Frau fürs Leben finden will. Wie bei jedem seiner Vorgänger, sind auch Andrej die Frauen-Herzen dabei sicher. In seinem Anzug gibt er eine absolute Bomben-Figur ab. Doch sah Andrej eigentlich immer so aus?

Promi-News vom Bachelor: Schulden-Drama um Kandidatin Cecilia Asoro

Andrej Mangold teilt Schnappschuss aus seiner Vergangenheit

Wie Andrej nun via " " verkündet, musste er für den Bachelor eine krasse Typveränderung durchleben. So teilt er neben einem Bachelor-Bild von sich, ein Foto aus seiner Vergangenheit. Dazu kommentiert der noch-Junggeselle: "Durch meinen normalen Alltag als Profisportler musste ich mich erstmal an den neuen Look als Bachelor gewöhnen und ich muss sagen, er gefällt mir!" Und was sagen seine Fans dazu?

Andrej lässt die Fan-Herzen höher schlagen

Das Andrej schon jetzt auf eine riesen Fan-Base zurückgreifen kann, wird vor allem anhand der Kommentare unter seinem Post deutlich. So heißt es: "Endlich ein Bachelor der einen geilen Charakter hat! Die zweite Folge war der Hammer, hab mich sehr unterhalten gefühlt!! Mädels, unbedingt morgen einschalten!" sowie "Gefällt mir auch. Sieht auf jeden Fall beides super aus." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!