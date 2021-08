Andrej Mangold: "Lasst mich in Frieden!" - Er kann einfach nicht mehr

Andrej platzt der Kragen

In seiner Instagram-Story spricht Andrej nun über die aktuelle "Kampf der Realitystars"-Sendung. "Es ist wieder eine sehr krasse Folge. Ich bin wieder sehr im Mittelpunkt. Es ist auch eine sehr emotionale Folge von meiner Seite, da wieder einfach so ein paar Sachen passieren, wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann und mir denke: 'Leute, was geht eigentlich ab? Lasst mich in Frieden! Ich kann doch nichts dafür'", feuert er. "Es ist so viel passiert im letzten Jahr und es hört auch in dieser Show nicht auf! Einfach zu krass!"

Allgemein hätte Andrej sich etwas mehr Unterstützung von seinen Kollegen gewünscht. Doch darauf musste er verzichten. "Ich hätte mir damals auch Support gewünscht von anderen Teilnehmern. Leider hat fast jeder nur an seinen eigenen Arsch gedacht und ich bin alleine durch diese krasse Zeit gegangen. Aber hey, was dich nicht umbringt, macht dich stärker und wer weiß, warum ich das alles erleben sollte/musste", so der 34-Jährige.