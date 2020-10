Andrej Mangold: Liebes-Drama! Zerstört dieses Outing seine Beziehung mit Jenny Lange?

Damals war es ein Skandal, als Eva Benetatou verriet, dass Bachelor Andrej Mangold Sex mit ihr hatte. Denn trotzdem entschied er sich im Finale für Jenny Lange - und die Entscheidung soll für ihn von Anfang an sicher gewesen sein.

Fast zwei Jahre später ist das Techtelmechtel immer noch Thema und scheint vor allem das Bachelor-Paar zum kochen zu bringen. Anstatt damit abzuschließen, giften sie Eva an, wo es nur geht. Und zumindest Isabell Bernsee ahnt, wo das herkommen könnte.

"Ich finde, ein richtiger Mann demütigt eine Frau, mit der er geschlafen hat, niemals so in der Öffentlichkeit – außer, da waren ein bisschen Gefühle im Spiel. Wir wissen ja alle: Getroffene Hunde bellen", so die 30-Jährige gegenüber "Promiflash". Hat Andrej also mehr für Eva empfunden, als er zugibt?

