Andrej Mangold: Liebeshorror - Jetzt wird es richtig bitter

"Ich habe vor Jahren mal Tinder ausprobiert, aber das war nicht meins. Auf einer Dating-Plattform bin ich daher nicht unterwegs. Aber man kann ja auch über Social Media Leute kennenlernen, auch wenn es keine reinen Dating-Apps sind", offenbart Andrej nun im Interview gegenüber "Bild". Ehrliche Worte, die zeigen: Dating-Apps sind absolut gar nichts für Andrej. Doch damit nicht genug! Wie er weiter erläutert, wurde er auch schonmal fies hinters Licht geführt. So hat er neben ein paar netten Dates auch eine Reihe von Negativ-Erfahrungen gesammelt: "Darunter waren coole Dates, aus denen sich aber nichts ergab. Aber darunter waren auch Erlebnisse, wo ich dachte 'Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los'. Ich erinnere mich an zwei sehr spezielle Dates. Bei dem einen kamen gar keine Gespräche zustande, man war überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Zu dem anderen Date kam eine Frau, die offenbar auch fremde Fotos verwendet hatte. Man trinkt dann halt einen Kaffee zusammen, aber Dates mit einer Lüge zu beginnen ist nicht meins." Oh je! Ob Andrej wohl demnächst noch die Frau fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein...