Andrej Mangold: Liebeslüge aufgeflogen - Jetzt kommt alles ans Licht

Sie hat einen durchtrainierten, gebräunten Body, schulterlanges brünettes Haar und wollte vor zwei Jahren unbedingt Andrejs Herz erobern. Und nein, die Rede ist erstaunlicherweise nicht von seiner Ex Jennifer Lange. Es geht vielmehr um Andrina Santoro, die 2019 als Schweizer Bachelorette antrat – obwohl sie doch viel lieber die letzte Rose von Andrej angenommen hätte. Die sahnte damals ja bekanntlich Jenny ab. Aber jetzt sieht es so aus, als könnte Andrina endlich ihre Chance beim frisch getrennten Ex-Rosenkavalier kriegen! Der verabredete sich nämlich vorige Woche via Instagram zum Online-Date mit der hübschen Fitness-Influencerin.