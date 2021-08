Andrej Mangold: "Love Island"-Hammer

Via "Instagram" wendet sich Andrej nun an seine Fans und berichtet, dass er gestern zum ersten Mal bei "Love Island" reingeschaltet hat. Scheinbar war er von der ersten Sekunde an voll mit dabei. So offenbart er in seiner Story: "Lustige Show bis jetzt! Fand die Frauen vom ersten Eindruck bis jetzt überzeugender als die Männer. Sowohl optisch als auch vom Auftreten." An die männlichen Kandidaten appelliert er deswegen auch: "Männer, gebt mal Gas!" Eindeutige Worte, die zeigen: Andrej lief bei der TV-Show wieder zu seinen alten Kuppelshow-Hochtouren auf! Ob er wohl selber nochmal bei einem TV-Format teilnimmt, um die große Liebe zu suchen? Wir können definitiv gespannt sein. Aktuell scheint es in Sachen Liebe bei ihm jedenfalls nicht so rund zu laufen! So verriet Andrej erst kürzlich, dass er immer noch Single ist. Mal sehen, wie es für ihn weitergeht...