Andrej Mangold: Neue Frau an seiner Seite! Jenny tobt vor Wut!

Andrej schnappte sich umgehend eine gut aussehende Blondine – und widmete ihr ebenfalls gleich eine ganze Insta-Story. Die beiden strahlen glückselig in die Kamera, und der einstige Rosenverteiler kommentiert das Bild mit den warmen Worten: "Boah, es war soooo kalt, hat aber sehr viel Spaß gemacht!"

Auch hier ist das Rätsel um die neue Begleitung mittlerweile gelöst: Bei der Blondine handelt es sich um Fotografin Roxy Jenkins, mit der Andrej ein Fotoshooting absolvierte. Ob es Andrej dabei wirklich auf Roxys Fähigkeiten an der Kamera ankam oder doch mehr auf ihr hübsches Gesicht, bleibt allerdings sein Geheimnis. Dass er gerade jetzt die Frau hinter der Kamera VOR der Kamera zeigt, ist aber mit Sicherheit kein Zufall. Sondern eine klare Retourkutsche an seine Ex. Jetzt heißt es abwarten, wie die eifersüchtige Jenny dagegen antanzt …