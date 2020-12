Andrej Mangold: Öffentliche Liebeserklärung!

"Danke aus tiefstem Herzen, dass du immer für mich da bist und mich zu dem Mann gemacht hast, der heute stolz auf das ist, was er bis jetzt erreicht hat und wofür er steht. Wir haben so viel gekämpft und so viel erreicht zusammen, egal wie groß die zukünftigen Hürden auch sein mögen, zusammen werden wir es wie immer schaffen. Also, ich finde, mein Style und meine Frisur waren damals schon Bachelor-like." Wie süß!

Heiß! Dieses Model ist die Ex-Freundin von Andrej Mangold: